Einweihungsmusik der Hofkirche Ludwigslust erklingt erstmals wieder

Eine kulturgeschichtliche Rarität können Musik- und Architekturliebhaber am kommenden Wochenende in Ludwigslust erleben. In der einstigen Hof- und heutigen Stadtkirche wird am Freitag und Sonnabend die für die Einweihung der Kirche 1770 erschaffene Musik erstmals in Gänze wieder aufgeführt. Drei Konzerte mit der umfangreichen Komposition des Hofkapellmeisters Carl Westenholtz sind angekündigt. Möglich machen dies die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, in deren Reihe "Ein Fest für die Ludwigsluster Klassik" stattfindet.