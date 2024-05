Stand: 30.05.2024 07:36 Uhr Einst verschollene Lennon-Gitarre für 2,9 Millionen Dollar versteigert

Damit sei es die teuerste Beatles-Gitarre, die je unter den Hammer gekommen sei, teilte das Auktionshaus Julien's mit. Es war von einem Höchstgebot zwischen 600.000 und 800.000 US-Dollar ausgegangen. Das zwölfsaitige Instrument vom Typ Hootenanny des deutschen Herstellers Framus ist auf etlichen Bildern von Studio-Sessions für das Album "Help!" und auch in dem gleichnamigen Beatles-Film von 1965 zu sehen. Danach gelangte die Gitarre auf Umwegen auf einen Dachboden in England, wo sie mehr als 50 Jahre lagerte. Nachdem sie dort nun entdeckt wurde, ließ das Auktionshaus sie aufwendig aufarbeiten, damit sie wieder bespielbar ist.