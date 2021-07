Stand: 28.07.2021 09:30 Uhr Theater Neustrelitz startet mit Komödie in neue Spielzeit

Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz startet an diesem Sonnabend mit der Komödie "Gott in Not" in die Spielzeit 2021/22. Das Stück von Barbara Gräftner wird als Uraufführung im Freien vor dem Theater gezeigt, wie eine Sprecherin des Theaters am Mittwoch in Neustrelitz sagte. Zu den Höhepunkten der neuen Spielzeit zählt die Premiere des Kooperationsprojektes "Solaris" nach dem Roman von Stanislaw Lem und der Musikoper "Dornröschen".