Einfach mal liegen blieben: "Bed Rotting" Stand: 13.04.2024 09:01 Uhr In den sozialen Medien wird "Bed Rotting" zelebriert - also im Bett zu vergammeln. Geht relativ einfach: Einfach liegen bleiben und möglichst unproduktiv sein. Der Trend gilt als Gegenbewegung zu Leistungsdruck und Selbstoptimierungswahn.

Alle Kissen im Rücken aufgetürmt, Snacks, Kaffee, Smartphone und Laptop mit der Lieblingsserie in greifbarerer Nähe, in Gammelklamotten unter die Bettdecke gekuschelt - "Bed Rotting" ist nach Morgenroutinen und "Bullet-Journalling" DAS neue "Selfcare"-Ding.

Ohne es zu wissen, hat die Lübeckerin Ilona Lang exzessives "Bed Rotting" vor gar nicht allzulanger Zeit praktiziert: "Als ich Corona hatte. Da war ich tatsächlich vier Tage im Bett - auch ohne Krankheitssymptome. Um mich zu separieren. Das hab mir sehr gutgetan, eigentlich fand ich das sehr schön. Wenn es so auferlegt ist und man nicht dieses Getriebene hat, kann ich es auch genießen."

Den ganzen Tag im Bett zu liegen und nichts zu tun - muss man allerdings auch erstmal schaffen. Bjarne Sachtler würde durchdrehen, sagt er: "Ich hätte gar keine Lust, das zu machen, weil ich es gar nicht mag, so passiv zu sein, sondern muss immer irgendwas Produktives machen, worauf ich stolz sein kann, was ich gemacht habe am Tag."

Ina Müller liebt Tage im Bett

Die australische Schlafwissenschaftlerin und Moderatorin Vanessa Hill feiert "Bed Rotting" auf ihrem Youtube-Kanal "Brain Craft": "Es ist das Ende der Optimierung, es ist unproduktiv, weil man unter einer Decke dahinsiecht und das Nichts das schönste Leben ist." Nach Burnout und Angststörung habe es ihr gutgetan, sagt sie.

Auch Ina Müller liebt Tage im Bett, hat sie im Podcast "Hotel Matze" erzählt. Die Sängerin und Moderatorin nennt es "Rumpimmeln": "Es gibt Tage, da mache ich mir einen Kaffee, nehme den mit ins Bett. Dann durch die drei Zeitungen, die man abonniert hat, kurz Insta checken, was ist da denn los, sich irgendwo verlieren, und manchmal - und das ist das Schönste - bleibe ich einfach im Bett an dem Tag. Dann ist einfach nichts. Dann muss ich nicht aufstehen - und das sind die schönsten Tage. Und das hätte mich vor zehn Jahren totgelangweilt, die Vorstellung, das zu tun, und ich finde das mittlerweile ganz toll."

Schlafforscher warnt: "Bed Rotting" ist ungesund

Was aber auch passieren kann: Dass man sich nach stundenlangem Rumfläzen nicht wirklich frisch und erholt fühlt - dafür eher schlapp, vielleicht auch schlecht gelaunt. "Wenn sie körperlich so wenig machen und nur im Bett liegen, geht das schon in Richtung depressive Stimmungslage. Also wenn sie dazu veranlagt sind, ist das sicher keine gute Idee", sagt der Schlafforscher und Psychiater Klaus Junghanns von der Lübecker Universität. Er hält "Bed Rotting" für nicht besonders gesund. Dazu befürchtet er, dass man nach einem Gammel-Tag im Bett schlecht schläft. "Spazierengehen, Joggen, Treppensteigen fallen weg, und das sind wichtige Faktoren für einen erfrischenden Schlaf. Wir brauchen ausreichend Aktivität, um einen Tiefschlaf aufzubauen."

Mal am Wochenende bis mittags im Bett zu bleiben, um Schlaf nachzuholen: Kein Problem, sagt Junghanns. Aber dann: Aufstehen. Und im Bett am besten nur schlafen, Sex ist auch ok - aber nicht rumchillen, essen und Serien gucken - das alles zerschießt den Schlafrhythmus.

Dass "Bed Rotting" auch Risiken und Nebenwirkungen hat, könnte auch ein Trost sein für alle, die es sich gar nicht leisten können - weil sie kleine Kinder haben, zum Beispiel, wie Juliane Uhlemann. Bei ihr ist der letzte Tag im Bett schon etwas länger her: "Äh - auf jeden Fall vor der Geburt meines Sohnes, dann vielleicht mal, wenn man abends länger weg war, an einem Sonntag."

