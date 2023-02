Stand: 17.02.2023 18:00 Uhr Berliner Philharmoniker bekommen erstmals eine Konzertmeisterin

Zum ersten Mal in der 140-jährigen Geschichte der Berliner Philharmoniker wird dort eine Frau Konzertmeisterin. Die Violinistin Vineta Sareika-Völkner gewann am Freitag nach Angaben des Orchesters das Probespiel für die Stelle. Die Musikerin aus der Gruppe der ersten Violinen sei die erste Frau auf dieser Position. Sie wurde im lettischen Jūrmala geboren. Von 2012 bis 2021 war sie Erste Geigerin des Artemis Quartetts, von Mai 2022 an Mitglied der Berliner Philharmoniker. Seit 2017 ist sie zudem Professorin für Kammermusik an der Universität der Künste Berlin. Sendungsbezug | 18.02.2023 09:45 | NDR Kultur