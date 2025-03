Stand: 06.03.2025 13:25 Uhr Eine Million Euro Förderung für vier Kulturkirchen

Vier ausgewählte Kulturkirchen in der evangelischen Landeskirche Hannovers erhalten in den nächsten vier Jahren eine Förderung von insgesamt rund einer Million Euro. Wie die Landeskirche und die Hanns-Lilje-Stiftung am Donnerstag in Hannover mitteilten, werden die Pauluskirche in Bremerhaven, die Johanniskirche in Göttingen, die Markuskirche in Hannover und das Literaturhaus St.-Jakobi-Kirche in Hildesheim mit jeweils 60.000 Euro jährlich unterstützt. Die Gnadenkirche in Cuxhaven-Hadeln erhalte 15.000 pro Jahr. Gefördert werde damit die Begegnung von Kirche und Theologie mit zeitgenössischer Kunst und Kultur. Das Geld stammt aus einem Kulturfonds, der sich vor allem aus Mitteln der Landeskirche speist. | Sendebezug: 06.03.2025 16:00 | NDR Kultur