Stand: 25.12.2022 15:12 Uhr Einbruch ins Grüne Gewölbe: Taucher suchen in Berlin nach Beweisstücken

Im Berliner Landwehrkanal haben am Sonnabend Polizeitaucher nach Beweisstücken gesucht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Dresdner Grüne Gewölbe stehen. Bei der Aktion im Stadtteil Neukölln kamen etwa 20 Spezialtaucher aus mehreren Bundesländern zum Einsatz, wie die Dresdner Polizei mitgeteilt hat. Weitere Auskünfte seien mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht möglich, hieß es. Vor etwas mehr als drei Jahren waren etliche Exponate im Wert von mehr als 113 Millionen Euro aus dem Grünen Gewölbe gestohlen worden. Am vergangenen Wochenende konnte ein großer Teil der Beute in Berlin sichergestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 25.12.2022 | 15:00 Uhr