Ein Jahr "Kultur trotz Corona" Stand: 11.03.2021 15:05 Uhr Die Kulturredaktionen des NDR widmen sich in einem Programmschwerpunkt dem Thema "Ein Jahr Kultur trotz Corona".

Der erste Lockdown jährt sich am 13. März zum ersten Mal. Seit diesem Tag gab es keine öffentlichen Kulturveranstaltungen mehr, stattdessen leere Opernhäuser und Theater, Museen, Galerien und Kunsthäuser, Clubs und Kinos. Zwar gab es auch für die Kunst- und Kulturszene im Sommer wieder Lockerungen, aber mit erheblichen Einschränkungen und im November 2020 ging es in den zweiten Lockdown.

Was hat sich verändert in diesem Jahr der Pandemie? Welche Perspektiven gibt es? Auf was freuen sich die Kulturschaffenden im Norden, was befürchten sie - und wie geht es jetzt konkret weiter?

