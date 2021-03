Ein Jahr Corona: Wie geht es den Kultureinrichtungen? Stand: 11.03.2021 14:35 Uhr Seit März 2020 können Theater und Konzerte nicht oder kaum noch vor Publikum stattfinden, auch Museen mussten schließen. Die Zahl der abgesagten Vorstellungen und Ausstellungen geht in die Tausende.

von Birgit Schütte

Der NDR hat sich bei verschiedenen Kultureinrichtungen in Norddeutschland umgehört. Die nicht repräsentative Umfrage hat ergeben, dass die großen Musikfestivals, Theater und Museen nach einem Jahr Corona-Lockdown momentan noch weitestgehend über die Runden kommen. Aber die Einnahmeverluste gehen in die Millionen. Allein in der Kasse des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund sind es fünf Millionen Euro. Die bisher zugesagten Hilfsgelder könnten aber zumindest einen Teil der finanziellen Einbußen kompensieren, so das Museum. Das Theater Lübeck braucht höhere Zuschüsse, weil durch die gesunkene Platzkapazität nicht genügend Geld eingenommen wurde.

Das Theater für Niedersachsen in Hildesheim rechnet mit einem finanziellen Schaden von rund einer Million Euro. Viele weitere Kultureinrichtungen können bislang noch nicht absehen, wie groß der Verlust am Ende ausfallen wird. Positiv wird jedoch vermerkt, dass die Hilfsgelder des Projekts "Neustart" von Bund und Ländern oft ankamen und damit auch neue Projekte realisiert werden konnten. So hat das Landesmuseum Hannover zum Beispiel eine Web-App einrichten können. Kritisch bleibt jedoch die Situation für viele Mitarbeitende, die in Kurzarbeit mit weniger Geld auskommen müssen. Allein bei der Vorpommerschen Landesbühne seien 65 von 70 Mitarbeitenden betroffen.

Kreativität in der Corona-Krise

Um dennoch Kultur bieten zu können, haben die Kulturschaffenden jede Menge neue Streaming- Angebote entwickelt: Das Theater Osnabrück zeigte eine Krimiserie als Livestream, bei der die Zuschauer während der Vorstellung mit dem Regieteam chatten konnten. Das Museum "Kunst der Westküste" im schleswig-holsteinischen Alkersum zeigt die drei aktuellen Ausstellungen online - sogar in 3D. Der Zuschauer kann virtuell durchs Museum spazieren und sich z.B. die Fotografien der drei "Künstler in Residence" ansehen. Auch Kurzführungen mit Wissenschaftler*innen oder Gespräche mit Künstler*innen sind digital möglich. Aber auch analog gab es neue Formate: Das Braunschweiger Staatstheater hat im Sommer viele Gastspiele gegeben, umsonst und draußen. In Hinterhöfen, Gärten oder vor Krankenhäusern der Stadt. Dabei wurden Spenden für freie Künstler und Kultureinrichtungen gesammelt. Die Aktion war mit mehr als 100 Auftritten in allen Stadtteilen ein großer Erfolg. Aktuell hat das Theater Braunschweig ein neues Projekt gestartet: "Schul-Musik". Schulen können Orchestermusikerinnen und -musiker einladen. Sie spielen auf dem Schulhof, als Ersatz für Musikunterricht.

Museen planen neu

Fast alle Museen im Norden haben ihre Online-Formate ausgebaut. Nur in Ausnahmefällen wurden Ausstellungen komplett abgesagt. Die Kunsthalle Emden hat eine aufwendige Ausstellung zur Malerin Maria Caspar-Filser vollständig gestrichen. An vielen anderen Museen wurden Ausstellungen verschoben oder verlängert. Aber auch das sei ein riesiger Aufwand, betonen die Deichtorhallen in Hamburg. Denn nicht nur die Künstler*innen und Ausstellungspartner müssten angefragt werden, auch alle Leihgeber wie Museen, Sammler und Institutionen in der ganzen Welt.

Keine Festivals live und draußen - fast

Die großen Festivals wie die Jazz Baltica, das Wacken Metal-Open-Air oder die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Allein bei den Festspielen MV waren es 123 Veranstaltungen. 66 Konzerte konnten im Sommer neu aufgelegt werden, mit weniger Publikum. Als Stream wurde gemeinsam mit dem NDR der #netzspielsommer umgesetzt. Den finanziellen Schaden beziffern die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern auf 3,5 Millionen Euro. Spenden und öffentliche Fördergelder halfen, das Jahr aus eigener Kraft zu überstehen, so Isabel Schubert von den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Die Spendenbereitschaft sei überwältigend gewesen, Auch beim Festival der "Sommerlichen Musiktage Hitzacker" wurde zunächst alles abgesagt. Dann wurde umgeplant: Am Ende gab es mehr Konzertangebote als vorher, aber mit weniger Zuschauern. Dabei saßen die Musiker*innen im Mittelpunkt eines Raums, das Publikum mit Abstand drumherum. Nach dieser positiven Erfahrung appelliert Susanne Römer von den Musiktagen Hitzacker an die Politik, dass auf diese Art auch an anderen Orten Konzerte Corona-konform stattfinden könnten.

Fazit

Viele Konzerte, Theater und auch Ausstellungen sind digital ins Netz verlegt worden. Das aber könne auf Dauer nicht die Lösung sein, meinen die Kulturschaffenden. "Kunst hat auch etwas mit Sinnlichkeit zu tun", sagt Peter van Slooten, der Geschäftsführer des Theaters Vorpommern. "Kultur analog oder digital, das sind für mich zwei Paar Schuhe. Digital, das kann Appetit machen, aber gegessen wird im Theater oder im Museum, nicht am Bildschirm Zuhause."

