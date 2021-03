Ein Jahr Corona: So geht es den Kulturstätten im Norden

Bislang musste in den Deichtorhallen keine Ausstellung abgesagt werden. 12 Ausstellungen mussten verlängert oder verschoben werden. Die William Kentridge-Ausstellung "Why Should I Hesitate" war bisher nur an acht Tagen zu sehen und ist bis zum 1. August verlängert worden. Eine im November bereits aufgebaute Katharina Sieverding-Ausstellung ist noch immer nicht eröffnet. Das für Juni 2020 geplante Tom Sachs-Projekt "Space Program" ist mittlerweile auf September 2021 verschoben.

Die Höhe des finanziellen Schadens wollten die Deichtorhallen vor Abschluss des Jahresabschluss noch nicht beziffern. Die Deichtorhallen haben Anträge für Bundesmittel gestellt und bereits Abschlagszahlungen bekommen. Die Anträge in voller Höhe seien jedoch noch nicht ausgezahlt worden.

Die Kunsthalle Hamburg hat bislang keine Ausstellung absagen müssen. Die Schau "Max Beckmann: weiblich - männlich" war bislang nur an 33 Tagen zu sehen. In die aufwendig kuratierte Girogio-de-Chirico-Ausstellung "Magische Wirklichkeit" gab es bis zum 9. März nur digital einen Einblick. Mit Werken von über 50 verschiedenen Leihgebern aus aller Welt wird sie vermutlich nicht über den 25. April hinaus verlängert werden können. Seit dem 9. März können die beiden Ausstellungen zumindest per Terminbuchung in der Kunsthalle besucht werden. Allerdings gibt es nur wenige Tickets, da lediglich ein Besucher pro 20 Quadratmeter zugelassen ist. Eine Walter Gramatté-Ausstellung, die bis zum 24. Mai geplant ist, konnte ebenfalls noch nicht eröffnet werden. Die Ausstellungen "Serien. Druckgraphik von Warhol bis Wool -Raffael." und "Von Menzel bis Monet" sind verschoben worden.

Durch den zweiten Lockdown werden der Hamburger Kunsthalle nach eigenen Angaben etwa 850.000 Euro an Eintrittskarten-Erlösen entgehen. Dazu kommen weitere Verluste aus fehlenden Einnahmen vom Museumsshop sowie durch abgesagte Veranstaltungen. Von den November- und Dezemberhilfen seien bislang Abschlagszahlungen eingegangen.

Das Thalia Theater hat seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in allen Spielstätten zusammen auf etwa 300 Vorstellungen verzichten müssen. Im ersten Lockdown zeigte das Thalia Theater fast 60 Aufzeichnungen von aktuellen und Archivproduktionen sowie neue Filmformate, darunter auch Angebote aus Belgrad, London, Paris, Warschau und New York. Fast 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schauten sich Aufzeichnungen vor dem Bildschirm an. Dazu wurden eigene Online-Formate wie "Poesie-Ambulanz", "Hyperion Miniaturen", "Einzelversammlung" oder "Es brennt noch Licht" produziert, die bei Thalia Digital weiterhin zu sehen sind. Im zweiten Lockdown gab es bisher drei Livestream-Inszenierungen, zudem wurden die Lessingtage mit 10 Produktionen aus 8 europäischen Ländern digital durchgeführt.

Den finanziellen Schaden beziffert das Haus auf etwa zwei Millionen Euro. Das Thalia Theater wartet zudem nach eigenen Angaben noch auf die November- und Dezemberhilfen, die Anträge werden derzeit geprüft. Das Kurzarbeitergeld würde aber fließen.

Mehr als 260 Vorstellungen fielen während der beiden Lockdowns am Ernst-Deutsch-Theater aus. Das Theater reagierte mit einem umfangreichen digitalen Programm. So wird derzeit beispielsweise eine Inszenierung von "Quartett" von Heiner Müller in sechs Folgen auf dem Youtube-Kanal des Ernst-Deutsch-Theaters, oder eine Lesung von Sven Walser der "Der Zauberberg" von Thomas Mann liest, gestreamt.

Die Einnahmen-Verluste im ersten Lockdown beziffert das Ernst-Deutsch-Theater auf etwa eine Million Euro. Für den zweiten Lockdown lasse sich noch keine abschließende Aussage treffen. Überbrückungsgelder habe man vom Land bekommen, vom Bund jedoch noch nicht.

121 Opern-Vorstellungen und 110 Ballett-Aufführungen haben an der Staatsoper Hamburg nicht stattfinden können. Dazu sind beim Hamburg Ballett viele Vorstellungen durch abgesagte Tourneen ausgefallen. Zwei Opern und zwei Ballett-Inszenierungen warten derzeit auf ihre Premiere. Die Premiere von "Manon" fand im Januar digital und ohne Zuschauer statt. Für alle Produktionen sollen Ersatztermine gefunden werden. Der Probenbetrieb geht unter Corona-Bedingungen weiter. Im zweiten Lockdown hat die Hamburgische Staatsoper bislang Einnahmeausfälle von über 5 Millionen. Euro hinnehmen müssen, die laut eigenen Angaben nur noch in geringem Maße durch kostensenkende Maßnahmen wie Kurzarbeit kompensiert werden können. Die Überbrückungshilfen würden aber fließen.