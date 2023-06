Stand: 06.06.2023 11:45 Uhr Ehrungen für Kent Nagano und Jörg Widmann in der Elbphilharmonie

Zwei große Auszeichnungen sind am Montagabend in der Hamburger Elbphilharmonie verliehen worden. Der Klarinettist und Komponist Jörg Widmann hat für sein kompositorisches Schaffen den Bach-Preis der Stadt Hamburg erhalten, Dirigent Kent Nagano wurde zum Ehrendirigenten des Philharmonischen Staatsorchesters ernannt. Beide Auszeichnungen gehören zu den wichtigsten Ehrungen der Stadt Hamburg. Kultursenator Carsten Brosda begründete die Entscheidung damit, dass "Kent Nagano die künstlerisch hervorragende Entwicklung des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg in den zurückliegenden Jahren maßgeblich geprägt hat."