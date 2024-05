Stand: 28.05.2024 13:38 Uhr Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises für Ulrike Ottinger

Der Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises geht in diesem Jahr an die Filmemacherin, Künstlerin und Fotografin Ulrike Ottinger für ihr Lebenswerk. Die 81-jährige in Konstanz geborene Ottinger gehöre zu den bedeutendsten deutschen Filmemachern, teilte der Südwestrundfunk (SWR) in Stuttgart mit. Der SWR-Intendant und ARD-Vorsitzende Kai Gniffke bezeichnete Ottingers Filme als "wahre Glücksfälle". Ottingers erster Dokumentarfilm "China. Die Künste - Der Alltag" entstand in den 80er-Jahren. Der undotierte Ehrenpreis wird im Rahmen des SWR-Dokufestivals am 21. Juni in Stuttgart verliehen. | Sendebezug: 28.05.2024 15:30 | NDR Kultur