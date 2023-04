Stand: 25.04.2023 11:24 Uhr Ehrenpreis - Deutscher Dokumentarfilmpreis für Wim Wenders

Der Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises geht in diesem Jahr an Wim Wenders für sein Lebenswerk. Der 77-jährige in Düsseldorf geborene Regisseur, Produzent und Autor ist einer der wichtigsten und einflussreichsten Filmschaffenden weltweit. Seit den späten 1960ern hat Wim Wenders über 60 Filme erschaffen. Es sind Spiel- wie auch Dokumentarfilme, welche alle von einer tiefen Emotionalität geprägt sind. Seine Werke führen dem Publikum die Welt vor Augen und offenbaren ihre Wahrheit und Schönheit. Hierbei widmen Wenders Dokumentarfilme sich meist außergewöhnlichen Persönlichkeiten, deren großartiges Schaffen er atmosphärisch einfängt und von deren Blick auf die Welt er erzählt. Der Ehrenpreis wird im Rahmen des SWR Doku Festivals am 30. Juni 2023 verliehen.

