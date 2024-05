Stand: 21.05.2024 06:55 Uhr Ehrenpalme für Anime-Studio Ghibli bei Filmfest in Cannes

Das legendäre japanische Zeichentrickstudio Ghibli ist bei den 77. Filmfestspielen von Cannes mit einer Ehrenpalme geehrt worden. In den 22 Jahren, in denen das Festival die Auszeichnung vergibt, war es das erste Mal, dass der Preis nicht an eine einzelne Filmemacherin oder eine Darstellerin oder einen Darsteller ging. In diesem Jahr erhielten auch "Star-Wars"-Regisseur George Lucas und Meryl Streep jeweils eine Ehrenpalme. Sendebezug: 21.05.2024 | 06:20 | NDR Kultur