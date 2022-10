Stand: 19.10.2022 11:20 Uhr "Edward Hopper's New York" im Whitney Museum

Edward Hopper ist bekannt als der Chronist der US-amerikanischen Zivilisation. 1908 zog er in die Stadt und lebte in einer Dachgeschoss-Wohnung im Greenwich Village, wo er zusammen mit seiner Ehefrau auch sein Atelier hatte. Heute liegt das Whitney Museum of American Art nur ein paar Blocks entfernt. Dort ist ab heute die Ausstellung "Edward Hopper’s New York" zu sehen. Eine Ausstellung über Hopper, aber auch eine über die Stadt und seine eigenen Erfahrungen mit ihr. Sie bietet neue Blicke auf Hopper. Etwa den Illustrator, der Magazin-Cover und sogar Werbeanzeigen gestaltete. Die Ausstellung ist noch bis Anfang März 2023 zu sehen. | 19.10.2022 14:40 | NDR Kultur