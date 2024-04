Stand: 10.04.2024 09:29 Uhr Edward Berger dreht nächsten Film mit Colin Farrell

"Im Westen nichts Neues"-Regisseur Edward Berger holt den irischen Star Colin Farrell für sein nächstes Netflix-Projekt vor die Kamera. Mit dem irischen Schauspieler wird der Oscar-prämierte Regisseur den Roman "The Ballad of a Small Player" von Lawrence Osborne verfilmen. Der Roman dreht sich um einen britischen Glücksspieler mit einer zwielichtigen Vergangenheit, der sich in der Casino-Stadt Macau als Lord Doyle ausgibt. Er versucht als Kartenspieler sein Glück - und häuft Schulden an. Die Begegnung mit einer jungen Frau verändert sein Leben. Die Dreharbeiten sind für diesen Sommer in Asien geplant. | Sendebezug: | 10.04.2024 09:30 | NDR Kultur