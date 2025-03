Stand: 31.03.2025 08:38 Uhr Edgar Wallace: Schöpfer des modernen Thrillers vor 150 Jahren geboren

Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Edgar Wallace - diese drei großen britischen Krimi-Autoren werden in Deutschland oft in einem Atemzug genannt. Doch zu Hause kennt Wallace 150 Jahre nach seiner Geburt kaum noch jemand. Der am 1. April 1875 vor 150 Jahren in Greenwich als unehelicher Sohn einer Schauspielerin geborene Autor schrieb mehr als 170 Romane, 23 Theaterstücke und hunderte Kurzgeschichten. Der Anaconda Verlag, der zum Jahrestag einen Sammelband der "spannendsten Fälle" auf Deutsch herausgibt, preist ihn zudem als "Erfinder des modernen Thrillers, "weil er den Thriller als eigenständiges Genre neben dem Krimi mit etabliert und populär gemacht hat." | Sendebezug: 31.03.2025 09:40 | NDR Kultur