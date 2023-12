Stand: 20.12.2023 07:40 Uhr EKD: Digitale Spenden in Kirchengemeinden immer öfter möglich

In evangelischen Kirchengemeinden in Deutschland kann immer öfter bargeldlos gespendet werden. "Das Angebot digitaler Spendenmöglichkeiten hat in den letzten fünf Jahren zugenommen", teilte eine Sprecherin der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) in Hannover der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein Grund dafür seien vermehrte Online-Gottesdienstformate, die während der Pandemie entstanden seien. Eine bessere Verfügbarkeit von passenden Lösungen führe zu einer größeren Akzeptanz, hieß es. Die Kirche schätzt, dass fünf bis zehn Prozent der evangelischen Gemeinden digitale Spendenmöglichkeiten nutzen. | Sendebezug: | 20.12.2023 11:30 | NDR Kultur