Stand: 04.03.2024 07:43 Uhr "Dune 2" erobert Platz eins der Kinocharts

Der bildgewaltige zweite Teil der "Dune"-Saga mit Timothée Chalamet und Zendaya in den Hauptrollen hat am Eröffnungswochenende in den USA die Kino-Charts erobert. Das Sci-Fi-Epos von Denis Villeneuve spielte in Nordamerika über das Wochenende 81,5 Millionen Dollar (75,2 Millionen Euro) ein, wie aus Daten der Filmstudios vom Sonntag hervorging. Auch in Deutschland hat er mit 87.000 Besucher*innen am 29. Februar den besten Starttag 2024 in knapp 700 Kinos bundesweit erreicht und eroberte am Wochenende Platz 1 der Kinocharts, gefolgt von Jonathan Glazers "The Zone of Interest". | Sendebezug: | 04.03.2024 07:30 | NDR 2