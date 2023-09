Stand: 28.09.2023 14:24 Uhr Dumbledore-Darsteller Michael Gambon gestorben

Der irisch-britische Schauspieler und "Harry Potter"-Star Michael Gambon ist im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Das hat das Büro seiner Publizistin in London bestätigt. Gambon kannte man aus den "Harry Potter"-Filmen mit langem Bart, grauen Haaren und sanftem Blick. Er spielte Albus Dumbledore, den Leiter der Zauberschule Hogwarts. Die Rolle war in den ersten beiden Filmen von Richard Harris verkörpert worden. Nach Harris' Tod im Jahre 2002 hatte Gambon den wichtigen Part übernommen. | Sendebezug: | 28.09.2023 14:20 | NDR Kultur