Dritter Spieltag: Anklam, die Hansestadt an der Peene

Der erste Hinweis ist noch recht allgemein gehalten - und vor allem: kurz! Ein Einwohner der gesuchten Stadt erzählt: "Hier fahren jedes Jahr etliche Leute durch - Touristen, um eine der beliebtesten Inseln Deutschlands zu besuchen."



Handelt es sich es sich vielleicht wieder um einen Ort an der Küste, wie schon zuvor Husum oder Wilhelmshaven? Ja, in der Tat. Und die beliebte Insel, um die es im Hinweis geht, heißt: Usedom. Warum es sich übrigens lohnt, nicht nur auf der Durchfahrt in unserer gesuchten Stadt Halt zu machen, lesen Sie in den folgenden Hinweisen.

Beim nächsten Tipp wird es spezieller: "Bei Ausgrabungen im Jahr 1995 wurde in der Wollweberstraße ein bedeutender Münzschatz von 2.579 Silbermünzen gefunden. Die Münzen stammen dabei aus der Zeit des 13. Jahrhunderts."



Ok, jetzt wissen wir: Diesen Ort gab es vermutlich schon im Mittelalter und er hat eine Wollweberstraße. Konnten Sie das Rätsel an dieser Stelle schon lösen? Zugegeben: Nicht so einfach bis jetzt! Bewundern können Sie den Anklamer Münzschatz übrigens nur fünf Gehminuten von seinem Fundort entfernt, im Museum im Steintor.

Auch im nächsten Hinweis tauchen wir in die Geschichte ein. Unser Tippgeber erzählt: "Die gesuchte Stadt gehörte einst zum Bund der Hanse. Es ließen sich immer mehr Kaufleute und Handwerker hier in dieser Stadt nieder. Sie kam zu Wohlstand und Ansehen und besaß als eine der ersten unter ihnen eine Fernwasserleitung."



Eine Fernwasserleitung? Was heute ganz normal ist, zeugte damals in der Tat von dem großem Reichtum, den der Handel nach dem Beitritt zu Städtebund der Hanse im 13. Jahrhundert nach Anklam gebracht hatte. Und so gönnte man sich dort eine solche Wasserleitung, die aus dem Nachbarort Jargelin unter dem Flussbett der Peene hindurch Quellwasser bis auf den Markt führte.

Mit Tipp Nr. 4 springen wir in die fast in die Gegenwart: "Bei uns in der Stadt findet seit 1995 jährlich ein Trabi-Treffen statt. Und zum 25. Jubiläum haben sie mit den Trabis, wenn man jetzt von oben draufgeschaut hat, das Logo vom VEB Sachsenring nachgestellt."



Trabant-Fans wissen spätestens ab jetzt Bescheid: Anklam war bis 2019 der Veranstaltungsort des beliebten Oldtimer-Treffens, welches jetzt schon zwei Jahre Corona-Zwangspause hinter sich hat. Und die Uneingeweihten können ziemlich sicher sein, dass es sich bei der gesuchten Stadt um einen Ort in Ostdeutschland handeln muss.



Übrigens: Das nächste Trabi-Treffen soll vom 25. bis 29. Mai 2022 auf dem Flugplatz Anklam stattfinden.