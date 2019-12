Stand: 21.12.2019 10:30 Uhr - NDR 1 Radio MV

Drei Millionen Besucher in den Museen

Die Museen in Mecklenburg-Vorpommern erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. 2019 zählten sie nach Angaben des Landesmuseumsverbandes bereits gut drei Millionen Besucher und hielten damit das Niveau des Vorjahres. Ein deutliches Plus von 8,6 Prozent auf etwa 800.000 Besucher verzeichnete das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund für seine vier Standorte Ozeaneum, Meeresmuseum, Nautineum und Natureum, wie Museumssprecherin Diana Meyen mitteilte. Damit erwies es sich erneut als besucherstärkstes Museum in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin profitiert von ZDF-Sendung

Auf rund 450.000 Gäste brachten es bisher in diesem Jahr die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen (SSGK). Ein Plus von 15 Prozent verzeichnete dabei das Schweriner Schloss, was SSGK-Sprecherin Antje Conradt vor allem auf die Übertragung der ZDF-Sendung "Bares für Rares" im Frühjahr zurückführte. Alle staatlichen Schlossmuseen zusammen kamen auf 448.000 Besucher. Das waren 42.000 mehr als im Vorjahr. Dazu zählen die Schlösser in Schwerin, Güstrow, Ludwigslust, Mirow und Granitz sowie Schloss Bothmer in Klütz.

Ludwigslust rutscht ab

Um 17 Prozent abgerutscht in der Besuchergunst ist das Schloss in Ludwigslust. "Die nach der Eröffnung des sanierten Ostflügels 2016 sprunghaft angestiegenen Besucherzahlen konnten sich in den Folgejahren nicht verstetigen", konstatierte Conradt. Das Besucherlevel habe sich 2019 wieder dem Stand von vor der Eröffnung des Ostflügels und damit dem Ausgangsstand angenähert. Das Staatliche Museum Schwerin, das ebenfalls von den SSGK verwaltet wird, landete mit einer inzwischen bis zum 5. Januar 2020 verlängerten Ausstellung über den mecklenburgischen Landschaftsmaler Carl Malchin (1838-1923) einen Besucher-Hit. Museumsverbandschefin Kathrin Möller lobte die Schau, die auf witzige Weise moderne Medien einbezogen habe. "Die Malchin-Ausstellung war etwas Außergewöhnliches - sehr gelungen, sehr publikumswirksam", sagte Möller.

