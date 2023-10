Stand: 03.10.2023 13:06 Uhr Drei Forschende erhalten Physik-Nobelpreis für neue Messtechnik

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an die drei Wissenschaftler Pierre Agostini, Anne L'Huillier und den in Deutschland arbeitenden Ferenc Krausz - das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Die drei Forschenden zeigten einen Weg auf, extrem kurze Lichtpulse zu erzeugen, mit denen sich schnelle Prozesse messen lassen. Damit schufen sie neue Instrumente zur Erforschung von Vorgängen in Atomen und Molekülen. Krausz leitet am Max-Planck Institut für Quantenoptik in Garching bei München die Abteilung Attosekundenphysik. | Sendebezug: | 03.10.2023 14:20 | NDR Kultur