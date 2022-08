Stand: 20.08.2022 12:18 Uhr Drehbuchautor Felix Huby im Alter von 83 Jahren gestorben

Felix Huby, einer der erfolgreichsten deutschen Drehbuchautoren, ist am Freitag nach schwerer Krankheit mit 83 Jahren gestorben, wie der SWR berichtet. Huby schuf die "Tatort"-Kommissare Ernst Bienzle und Max Palu und war Autor der Erfolgsserien "Oh Gott, Herr Pfarrer" und "Ein Bayer auf Rügen". Aus seinen Recherchen über die RAF-Prozesse in Stuttgart, über die er als "Spiegel"-Korrespondent berichtete, ging sein erster Roman "Der Atomkrieg in Weihersbronn ein" hervor. Huby wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg.