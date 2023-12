DreamLab Sendedatum: 17.01.2024 20:00 Uhr

Wie können wir durch unsere Träume unser Leben nicht nur besser verstehen, sondern auch verändern? Wie lassen sich Träume bewusst steuern, um verdrängte Konflikte zu lösen oder sich Urängsten zu stellen? "Klarträumen" bietet große Chancen, für die persönliche Entwicklung wie auch für Therapien zur Traumabewältigung. Der Audio-Blockbuster "DreamLab" erzählt von den phantastischen, nahezu unbegrenzten Möglichkeiten in der Traumwelt, aber auch von den Gefahren eines Experiments.

Audio-Blockbuster mit Luise Helm, Annette Frier und Matthias Matschke

Zum Inhalt des Podcasts: In einer experimentellen Klartraum-Studie kommen eine Neurowissenschaftlerin und Proband:innen unter unerklärlichen Umständen ums Leben. Zwei Überlebende werden in eine psychiatrische Klinik überstellt. Die zuständige Psychologin Lina Weiss versucht in Anamnesegesprächen herauszufinden, wie es zu dem schrecklichen Unglück kam. Nach einem weiteren verstörenden Todesfall schaltet sich der ermittelnde Kommissar Holger Behrendt ein. Lina gelangt über die Tochter der Wissenschaftlerin an deren Audio-Aufzeichnung - das „DreamLab“-Experiment stellt eine völlig neue Dimension der Traumforschung dar. Doch Lina wird ausspioniert und selbst zum Ziel geheimnisvoller Unbekannter, die die Kriminalpolizei erpressen. Kann sie den überlebenden Studienteilnehmer Daniel aus seinem ewigen Albtraum befreien?

Credits "DreamLab" - ein NDR Fiction-Podcast von Rhea Schmid und Thomas Kornmaier



Mit: Luise Helm als Lina Weiss, Matthias Matschke als Kommissar Behrendt, Marian Funk als Jakob Mecht, Nicolas Artajo als Isar Hawleri, Annette Frier als Saskia Sehling, Christopher Heisler als Daniel Vogt, Nellie Thalbach als Marit, Friedrich Bodo Primus als Unbekannter und Frauke Poolman als Prof. Ariane Sehling.

In weiteren Rollen: Rocco Di Mento, Corinna Dorenkamp, Robert Gallinowski, Tim Gössler, Julian Horeyseck, Rebecca Madita Hundt, Regine Lange, Matthias Lühn, Hildegard Meier, Denis Moschitto, Bernd Reheuser, Finja Rieger, Malin Rieger, Caro Scrimali, Svantje Wascher

Sounddesign: Philipp Wessler, David Braun, Timo Ackermann

Aufnahmeleitung: Anne Siegel

Regie: Oliver Versch

Produzenten: Stefan Wieduwilt und Nicolas Kreutter

Redaktion NDR: Michael Becker

Projektmanagement NDR: Donata Brandenburger und Max Rohloff

Artwork: Rhea Schmid und Thomas Kornmaier



Eine Produktion von Casino Royale in Kooperation mit Spotting Image Studios im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks 2022

NDR Kultur | Hörspiel | 17.01.2024 | 20:00 Uhr

