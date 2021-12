John Neumeiers "Dornröschen" als wunderschönes Weihnachtsmärchen Stand: 20.12.2021 10:15 Uhr Das Märchen "Dornröschen" hat an der Hamburgischen Staatsoper Premiere gefeiert. Bis heute gehört das Ballett zu den am meisten aufgeführten Stücken. In Hamburg wurde es ganz neu interpretiert.

von Annette Matz

Bei der Inszenierung von Hamburgs Ballettchef John Neumeier trägt der Prinz Jeans und die Prinzessin gab als erste Solistin ihr Hamburg Debüt. Erst einmal ist alles anders: Prinz Désiré, in Jeans und schwarzem Hemd, wird von einem Unwetter überrascht. Er ist mit seinen Jungs im Wald unterwegs. Sie lachen ausgelassen und einer trägt den Bierkasten auf der Schulter. Der Prinz verläuft sich und lässt sich von einer duftenden Rose in die romantische Geschichte um Dornröschen und ihren 100-jährigen Schlaf hineinziehen.

Dornröschen in Hamburg ist modern und witzig

Ein wunderschönes Weihnachtsmärchen mit einer opulent-großen Aufführung mit sehr viel witzigen, modernen Einlagen. Lange bleibt der Jeans-Prinz Beobachter, taucht in eine Zeit ein mit Feen, Tauffesten bei Hof und historischen Kleidern mit voluminöser Schleppe. Er sieht, wie unheimliche Dornengestalten den berühmten Fluch über das lang ersehnte Kind aussprechen, statt der bösen Fee Carabosse. Bei der Choreographie merkt man, dass John Neumeier Sachen eingebaut hat, die es damals noch nicht gab.

John Neumeiers zweite Aufführung von Dornröschen

Vor über 40 Jahren hatte sich John Neumeier das erste Mal diesem wichtigen Werk der Ballettgeschichte gewidmet - 1890 wurde es in der Choreografie von Marius Petipa in St. Petersburg uraufgeführt. Die Jeans hat der Prinz bereits 1978 in Neumeiers erster Aufführung getragen. In seiner Neufassung hat der Choreograf jetzt aber eine Art zweite Zeitebene eingezogen. Den Abend prägt vor allem der traditionelle, fast akademisch wirkende Tanz. John Neumeier hat seine eigene Note und seine eigene Signatur reingebracht.

Ida Praetorius - neue Solistin beim Hamburger Ballett

Neugierige Blicke richten sich bei dieser Premiere auf die neue erste Solistin beim Hamburger Ballett: Ida Praetorius, sie tanzt die Aurora. Die 28-jährige Dänin ist in Kopenhagen ein Ballett-Star. Sie wurde sogar von der dänischen Königin zur Ritterin geschlagen. Ihre schwere Aufgabe hat sie gut gemeistert. Die Rolle der Aurora hat außerordentlich anspruchsvolle Balancefiguren - Arabesquen, für die man eine sehr gute Technik und große Körperbeherrschung braucht.

Tolles Ensemble im Stück "Dornröschen"

Auch Hélène Bouchet, die eine ihrer letzten Vorstellungen tanzt, ist ganz wunderbar. Genauso wir Alexandr Trusch als Prinz. Herausragend auch an diesem Abend Christopher Evans. Als Hoftanzmeister Catalabutte präsentiert er seine atemberaubenden Sprünge mit unfassbarer Leichtigkeit. Aber die drei Premierenstunden lang zeigen wirklich alle im Ensemble ihr Können - plus die Kinder aus der Ballettschule, die auch Auroras Kindheit vertanzen.

"Dornröschen" ist in Hamburg noch bis Januar zu sehen

Neumeiers Neufassung von Dornröschen hat vielleicht ein, zwei Längen. Und hingehen sollte nur, wer auch Lust hat auf traditionellen klassischen Tanz, aus den Tiefen der Tanzgeschichte. Aber es ist auch ein überraschender Abend, voller Humor und voller Liebe, der "der Seele guttut" wie es eine Zuschauerin beschrieb. John Neumeiers "Dornröschen" an der Hamburgischen Staatsoper läuft noch bis in den Januar hinein.

