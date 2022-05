Stand: 18.05.2022 08:37 Uhr Donna Leons Commissario Brunetti liebäugelt mit Neapel

Donna Leons legendärer Commissario Brunetti könnte seiner geliebten Heimatstadt Venedig den Rücken kehren - allerdings höchstens zeitweise. "Es wäre mir ein großes Vergnügen, ihn mal nach Neapel zu schicken", sagte die amerikanische Autorin mit Schweizer Pass der Deutschen Presse-Agentur. "Vielleicht nur für eine Woche." Allerdings müsse sie dafür ihr eigenes Leben auf den Kopf stellen und mindestens drei, vier Monate in der süditalienischen Stadt leben, um ein Gefühl für sie zu entwickeln. Das sei bei ihrem vollen Terminkalender nicht so einfach. Leon lebt seit mehr als zehn Jahren überwiegend in einem Dorf nahe der italienischen Grenze in der Schweiz.