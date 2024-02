Stand: 20.02.2024 13:29 Uhr Dommuseum Hildesheim zeigt Werke des Designers Gerd Finkel

Das Dommuseum in Hildesheim zeigt in seiner diesjährigen Ausstellung im Rahmen des "Aschermittwochs der Künstler" Werke von Gerd Finkel. Zu sehen seien die vielfältigen künstlerischen Auseinandersetzungen Finkels mit großen Erzählungen der Menschen wie den Schriften des Alten Testaments oder der antiken Mythologie und Geschichte, teilte das katholische Bistum Hildesheim mit. Die Ausstellung läuft vom 27. Februar bis zum 12. Mai. Finkel (1941-2021) war für große Unternehmen im Bereich Industriedesign tätig und wirkte viele Jahre als Professor für Grafik-Design an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim.