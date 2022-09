Stand: 04.09.2022 13:28 Uhr Documenta: Kunstwerk thematisiert Antisemitismus - und wird abgehängt

Der Eklat um antisemitische Darstellungen auf der Documenta geht in die nächste Runde. Der Düsseldorfer Künstler Leonard Schmidt-Dominé wurde zur Documenta eingeladen. Mit seinem Kunstwerk "Never ending hats" wollte er den Antisemitismusskandal auf der diesjährigen Weltkunstschau thematisieren. Doch das wurde ihm untersagt, wie die "Welt am Sonntag" nun berichtet. Das Kunstwerk wurde abgehängt.