Stand: 20.06.2023 11:49 Uhr Disney-Musical "Hercules" feiert 2024 Weltpremiere in Hamburg

Am 24. März 2024 feiert das Musical "Hercules" nach dem gleichnamigen Disney-Film von 1997 Weltpremiere im Stage Theater Neue Flora. Das teilte Stage Entertainment am Dienstag in Hamburg mit. Damit werde erstmals in der Geschichte von Disney Theatrical Productions ein Disney-Musical entwickelt, das in Hamburg seine Weltpremiere feiert. Die Filmmusik von Alan Menken und David Zippel enthalte alle R&B- und Gospel-Hits aus dem Film sowie einige neue Songs, hieß es. Erzählt wird die Geschichte von Hercules, Sohn des Zeus, der als Baby entführt wird und unter Menschen aufwächst. | Sendebezug: | 20.06.2023 19:00 | NDR 90,3