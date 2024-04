Stand: 18.04.2024 12:02 Uhr Disney-Musical "Die Eiskönigin" feiert 1.000. Show in Hamburg

Jubiläum in Hamburg: Das Disney-Musical "Die Eiskönigin" wird am Freitag, 19. April, zum 1.000. Mal an der Elbe aufgeführt. Das teilte das Musical-Unternehmen Stage Entertainment mit. Für das Musical nach dem gleichnamigen Kinofilm wurde die Geschichte um die ungleichen königlichen Schwestern Anna und Elsa sowie ihren Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven um zahlreiche neue Songs ergänzt. Das Musical ist noch bis zum 29. September in Hamburg zu sehen. Danach zieht es nach Stuttgart ins Stage Apollo Theater. | Sendebezug: | 18.04.2024 10:20 | NDR 90,3