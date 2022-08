Stand: 01.08.2022 14:33 Uhr Dirigentenstar Currentzis startet neues Orchesterprojekt "Utopia"

Der griechische Dirigent Teodor Currentzis hat neben seinen Aufgaben als Leiter des Ensembles MusicAeterna und Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters ein weiteres internationales Projekt namens "Utopia" gestartet. Die ersten Konzerte finden im Oktober in Luxemburg, Hamburg, Wien und Berlin statt. Das Projekt war lange in der Verhandlungsphase und sei jetzt startklar, hieß es von der PR-Agentur For Artists. Das Orchester ohne festen Sitz finanziert sich den Angaben zufolge "durch Einnahmen aus Veranstaltungen", es werde zudem von einer Privatstiftung und europäischen Mäzenen unterstützt.