Stand: 23.07.2022 07:58 Uhr Dirigent Stefan Soltesz nach Zusammenbruch in München gestorben

Während einer Vorstellung im Münchner Nationaltheater am Freitagabend ist der Dirigent Stefan Soltesz zusammengebrochen und kurz danach verstorben. Mit Entsetzen und großer Trauer gebe die Bayerische Staatsoper den Tod des 73-Jährigen bekannt, teilte ein Sprecher mit. Der Vorfall ereignete sich, während Soltesz die Komische Oper "Die schweigsame Frau" dirigierte. Soltesz wurde in Ungarn geboren, studierte Dirigieren, Komposition und Klavier in Wien und arbeite unter anderem als musikalischer Assistent von Karl Böhm, Christoph von Dohnányi und Herbert von Karajan.