Stand: 24.07.2023 18:59 Uhr Dirigent Philippe Jordan übernimmt 2024 den Bayreuther "Ring"

Im kommenden Jahr wird der Schweizer Philippe Jordan den "Ring des Nibelungen" bei den Bayreuther Festspielen dirigieren, erklärte Festspielchefin Katharina Wagner am Montag. In diesem Jahr dirigiert Pietari Inkinen den "Ring". Wagner teilte außerdem mit, dass der Tenor Klaus Florian Vogt im kommenden Jahr die "Siegfried"-Partie übernehmen wird. Der Schweizer Jordan leitete erstmals 2012 eine Inszenierung in Bayreuth. Das Festival beginnt am Dienstag mit einer Neuinszenierung des "Parsifal". | Sendebezug: | 24.07.2023 18:55 | NDR Kultur