Stand: 06.02.2025 15:32 Uhr Dirigent Daniel Barenboim an Parkinson erkrankt

Der 82-jährige Dirigent Daniel Barenboim hat seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. "Ich möchte heute mitteilen, dass ich an der Parkinson-Krankheit leide", schrieb Barenboim in einem persönlichen Statement am Dannerstag. Mit Blick auf die Zukunft plane er, so viele seiner beruflichen Verpflichtungen wie möglich aufrechtzuerhalten. Der Dirigent hatte 1992 als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden auch die Staatskapelle übernommen und sie gesundheitsbedingt Anfang 2023 an seinen Nachfolger Christian Thielemann abgegeben. | Sendebezug: 06.02.2025 14:40 | NDR Kultur