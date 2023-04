Stand: 18.04.2023 11:23 Uhr Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe verlängert bis 2028

Die Wiener Professorin Tuya Beyerle bleibt weitere fünf Jahre Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Das hat der Stiftungsrat des Museums am Dienstag mitgeteilt. Unter der studierten Industriedesignerin Beyerle sei "das MK&G zu einem Ort geworden, der zum einen Stellung bezieht und alle einlädt, sich mit den drängenden gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit zu beschäftigen, an dem man sich aber zugleich auch einfach gerne aufhält um Neues zu entdecken", regierte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) auf die Verlängerung.