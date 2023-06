Stand: 29.06.2023 08:21 Uhr Direktor der Leipziger Buchmesse gibt Amt auf

Oliver Zille, der Direktor der Leipziger Buchmesse, gibt seinen Posten "aus persönlichen Gründen" zum Ende des Jahres auf, teilte die Messe am Mittwoch mit. Der Geschäftsführer der Leipziger Messe, Martin Buhl-Wagner, würdigte Zilles Engagement und Wirken in den vergangenen 30 Jahren. Der 63-jährige Ökonom arbeitet seit 1991 für die Buchmesse. Ab 1993 war er Leiter, seit 2004 Direktor der Leipziger Buchmesse. Die Schau gilt als das Frühjahrstreffen der Literaturbranche und zog dieses Jahr 274.000 Besucherinnen und Besucher an. Die nächste Leipziger Buchmesse findet vom 21. bis 24. März statt. | Sendebezug: | 29.06.2023 08:00 | NDR Kultur