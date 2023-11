Stand: 22.11.2023 17:42 Uhr Dire-Straits-Musiker Mark Knopfler versteigert Gitarrensammlung

Mark Knopfler, der ehemaligen Gitarrist und Sänger der britischen Band Dire Straits, trennt sich von mehr als 120 Gitarren, Verstärkern und anderen Objekten aus seinem Besitz. Sie kommen am 31. Januar 2024 beim Londoner Auktionshaus Christie's unter den Hammer. Ein Viertel des Gesamterlöses soll gemeinnützigen Organisationen zugutekommen. Die Instrumente sollten "mit neuen Besitzern neue Abenteuer erleben können", wird Knopfler in einer Mitteilung von Christie's zitiert. Vorab werden einige Gitarren in den Christie's-Filialen in New York und London öffentlich ausgestellt. | Sendebezug: 22.11.2023 07:40 | NDR 2