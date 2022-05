Stand: 18.05.2022 14:25 Uhr Dinçer Güçyeter gewinnt Peter-Huchel-Preis 2022

Der Lyriker Dinçer Güçyeter erhält den diesjährigen, mit 10.000 Euro dotierten Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik. Die Jury bezeichnete seinen Gedichtband "Mein Prinz, ich bin das Ghetto" als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2021 und lobt insbesondere die "expressionistische Sprachwucht und feinsinnige Ambivalenz familiärer, sozialer und kultureller Verortungen". Der 1979 in Nettetal geborene Güçyeter unterlaufe zudem herrschende postmigrantische Stereotype. Verliehen wird der Preis heute, am 18. Mai, in Staufen im Breisgau. Stifter sind der SWR und das Land Baden-Württemberg.