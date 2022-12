Stand: 22.12.2022 18:08 Uhr Dieter Thomas Heck: Er wäre 85 geworden von Daniel Kaiser

Dieter Thomas Heck hat über Jahrzehnte das deutsche Fernsehen mitgeprägt - als Moderator, Schauspieler, Sänger. Am 29.Dezember wäre er 85 Jahre alt geworden. Eine Rückblick auf sein Leben.

Virtuos - wie er nur mit zwei Fingern und dem Daumen das Mikro hält. Ein Goldkettchen klimpert am Handgelenk. Und niemand setzt die Pausen so gekonnt wie er. Der Dieter, der Thomas, der Heck. Mit Sendungen wie "Hitparade" und "Melodien für Millionen" schreibt er Fernsehgeschichte. Im Halb-Playback macht Hecks Hitparade Stars - in fast 200 Sendungen von 1969 bis 1984. Die ZDF-Hitparade ist viele Jahre Kult.

28 Lebensjahre in Hamburg

Dabei sieht es zu Beginn gar nicht danach aus: Der spätere Showmaster startet als Autoverkäufer in Hamburg. Da heißt er noch Carl Dieter Heckscher: "Ich wurde geboren in Flensburg. Ich bin mit vier Wochen nach Hamburg gezogen und habe dann 28 Jahre meines Lebens in Hamburg zugebracht. Ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen - erste Liebe, alles, was zu einer Stadt dazugehört. Lehre natürlich auch. Ich habe bei Victoria Hamburg Fußball gespielt. Die Beule, die ich am Kopf habe, habe ich immer noch daher."

Vorher im Krieg, ist Heck als Kind nach einem Bombenangriff tagelang unter Trümmern verschüttet. Danach stottert er. Erst Gesangsunterricht hilft ihm, wieder normal, wieder flüssig zu sprechen.

1961 Kandidat beim Grand Prix Vorentscheid

Er ist kein Caruso - aber zum deutschen Grand-Prix-Vorentscheid schafft es Dieter Thomas Heck 1961 immerhin. Peter Frankenfeld entdeckt ihn danach bei einer Talentshow als Moderator. Der erste Plattenvertrag folgt, danach ein Sprecherjob. Wenn es in Hecks Mund "Zett - Dee - Eff" macht, schafft es dieser frühe Spezialeffekt allein, den Sender ZDF zehn Jahre jünger zu machen. Meistens schnell und laut. Dann wieder plötzlich butterweich - die Heck Modulationen bleiben jahrzehntelang der Sound des Fernseh-Samstagabends. Nach fast 200 Sendungen ist 1984 für Dieter Thomas Heck Schluss mit der "Hitparade".

Es weiter weiter mit der "Pyramide" und den "Melodien für Millionen". In der Heile-Welt-Arzt-Serie "Praxis Bülowbogen" spielt er, der seit 2009 in der Wahlheimat Spanien lebt, den bösen Schwager. Auch im "Tatort" mit Manfred Krug ist Heck zu sehen. Einen seiner letzten großen öffentlichen Auftritte hat der gebürtige Flensburger im Februar 2017 bei der Verleihung der Goldenen Kamera für sein Lebenswerk. Dabei wirkt er im Gegensatz zu früher bereits müde. Am 23. August 2018 schließlich, einem Donnerstag, stirbt Dieter Thomas Heck in Berlin - und Deutschland verliert einen großen Showmaster.

