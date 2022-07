Stand: 12.07.2022 12:44 Uhr Dieter Bohlen kehrt offenbar zur Castingshow DSDS zurück

Erst im vergangenen Jahr hatte RTL das Aus von Dieter Bohlen in der 'DSDS'-Jury bekannt gegeben. Jetzt steht der 68-Jährige offenbar vor einem überraschenden Comeback in Deutschlands ehemals erfolgreichster Castingshow. In der kommenden Staffel, im Januar 2023, soll er wieder Teil der Jury sein, berichten die Bild-Zeitung und das Medienmagazin DWDL. Der Sender hatte das Bohlen-Aus im März 2021 bekanntgegeben und eine neue Jury, bestehend aus Moderator Florian Silbereisen, Sängerin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad, etabliert. Ob Bohlen-Nachfolger Florian Silbereisen weiter Teil der Jury bleiben wird, ist noch unklar.