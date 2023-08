Stand: 23.08.2023 14:06 Uhr Diebstahl im British Museum befeuert Debatte über Rückgabe

Der Diebstahl kostbarer Objekte aus dem British Museum in London hat eine Debatte über die Sicherheit der dort aufbewahrten Kulturgüter ausgelöst. Die Chefin des griechischen Archäologenverbands, Despina Koutsoumba, hatte in Frage gestellt, ob griechische Altertümer in London sicher seien. Das British Museum beherbergt einige der bedeutendsten Kulturschätze der Menschheit. Vor allem Griechenland fordert seit Langem eine Rückgabe von Kulturgütern aus London. Das Museum hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass mehrere Objekte gestohlen oder beschädigt worden seien. | Sendebezug: | 23.08.2023 14:40 | NDR Kultur