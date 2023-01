Stand: 10.01.2023 16:18 Uhr Diebes-Schmuck aus Grünem Gewölbe teilweise stark beschädigt

Der 2019 aus dem Grünen Gewölbe in Dresden gestohlene Schmuck ist zum Teil stark beschädigt. Eine Restauratorin gab im Prozess vor dem Landgericht Dresden gegen sechs mutmaßliche Täter detailliert Auskunft über Schäden an den vor Weihnachten zum Teil zurückgegebenen Juwelen. Vier der sechs Angeklagten haben im Zuge von Sondierungsgesprächen Anfang Dezember 2022 Geständnisse avisiert, wie der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel mitteilte. Am 25. November 2019 waren aus dem Grünen Gewölbe in Dresden historische Schmuckstücke mit rund 4.300 Diamanten und Brillanten gestohlen worden. | Sendebezug | 10.01.2022 16.35 Uhr | NDR Kultur