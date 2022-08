Stand: 30.08.2022 09:00 Uhr "Die satanischen Verse" von Salman Rushdie wieder lieferbar

Nach dem Angriff auf den Schriftsteller Salman Rushdie haben dessen Bücher in Deutschland wieder an Popularität gewonnen. Nach Angaben der Verlagsgruppe Penguin Random House gilt das vor allem für "Die satanischen Verse". Wie eine Verlagssprecherin mitteilte, sei das Werk nach dem Attentat auf Salman Rushdie am 12. August für einige Tage vergriffen gewesen, weil die Nachfrage sprunghaft angestiegen war. Eine Nachauflage in Höhe von 25.000 Exemplaren sei nun wieder lieferbar, eine weitere Auflage sei in Vorbereitung. Der Autor war Mitte August in den USA angegriffen und schwer verletzt worden.