Stand: 29.10.2022 07:38 Uhr "Die Wannseekonferenz" ist bester europäischer Spielfilm 2022

Der ZDF-Fernsehfilm "Die Wannseekonferenz" von Matti Geschonnek wurde am Freitag als Bester europäischer Spielfilm 2022 in Potsdam mit dem Prix Europa ausgezeichnet. Er schildert auf Grundlage des von Adolf Eichmann gezeichneten "Besprechungsprotokolls" das Treffen führender Vertreter des NS-Regimes am 20. Januar 1942 in einer Villa in Berlin-Wannsee. Thema war die Organisation des systematischen, millionenfachen Massenmords an den Juden in Europa, von den Nazis als "Endlösung der Judenfrage" bezeichnet. Der Film ist bis Januar 2023 in der ZDF-Mediathek zu sehen.| 29.10.2022 07:20 | NDR Kultur