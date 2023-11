Stand: 27.11.2023 19:09 Uhr Die Tuba ist Instrument des Jahres 2024

Die Tuba ist "Instrument des Jahres 2024" und löst damit die Mandoline ab. Das größte und tiefste Blechblasinstrument soll zwölf Monate lang in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gestellt werden, teilte der Landesmusikrat Berlin am Montag mit. 13 Landesmusikräten haben die Entscheidung getroffen. Obwohl noch vergleichsweise jung, sei die Tuba heute selbstverständlicher Bestandteil der Musiklandschaft, hieß es zur Begründung. Sowohl in großen sinfonischen Orchestern, als auch in Blasmusikensembles unterschiedlicher Stilrichtungen sorge sie mit ihrem tiefen und voluminösen Ton für das Fundament des Blechsatzes. | Sendebezug: | 28.11.2023 06:40 | NDR Kultur