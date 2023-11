Stand: 16.11.2023 14:53 Uhr "Die Toten von Marnow": Erfolgsserie wird fortgesetzt

Die Krimiserie "Die Toten von Marnow" war 2021 ein großer Erfolg. Jetzt stehen Petra Schmidt-Schaller (als Kriminalhauptkommissare Lona Mendt) und Sascha Gersak (als Frank Elling) wieder gemeinsam vor der Kamera: Bis zum 15. März 2024 entsteht im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, in und um Schwerin sowie in Niedersachsen "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2" (Arbeitstitel). Wann die sechs neuen Folgen in der ARD Mediathek und im Ersten zu sehen sein werden, steht noch nicht fest. | Sendebezug: 08.03.2021 19:00 Uhr | NDR 1 Radio MV