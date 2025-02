Stand: 15.02.2025 08:42 Uhr Die Seele Sylts - Lüneburger Foto-Ausstellung

Badespaß in Retro-Badeanzügen, wilde Dünenlandschaften und fast unbewohnte Landstriche: Die Kunsthalle Lüneburg zeigt Fotografien von Bleicke Bleicken (1898-1973) zu den Anfängen des Tourismus auf Sylt. Von Sonntag an bis zum 13. April gibt die Ausstellung Einblicke in das Leben und die raue Landschaft auf der Insel in den 1930er bis 1950er Jahren. Der Eintritt ist frei. | Sendebezug: 15.02.2025 07:10 | NDR Kultur