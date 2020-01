Stand: 02.01.2020 14:44 Uhr

Die Kultur-Highlights 2020 von Miriam Stolzenwald

Beethoven, Raffael, Barlach - in diesem Jahr stehen große Jubiläen und Geburtstage an. In der Kunst, in der Musik und der Literatur werden sie in den kommenden Monaten mit verschiedenen Programmpunkten gebührend gefeiert. Lesen Sie hier, was das Kultur-Jahr 2020 bereithält und wo die feierlichen Veranstaltungen stattfinden.

Die Musikwelt feiert in diesem Jahr den 250. Geburtstag eines der größten Komponisten überhaupt: Ludwig van Beethoven. Geiger Daniel Hope bringt es auf den Punkt: "Beethoven ist unser König. Er verkörpert eine Art Everest für uns. Wir Musiker haben gleichzeitig Liebe für und Ehrfurcht vor ihm. Seine Musik hat alles, sie bewegt einen, sie kann einen zu Tränen rühren, aber sie kann einen auch extrem befördern und Trost spenden."

Ein ganzes Jubiläumsjahr ist dem Komponisten gewidmet. In der Elbphilharmonie in Hamburg sind Künstler wie Sir Simon Rattle und das London Symphony Orchestra mit Beethovens Neunter zu erleben, Anne-Sophie Mutter und Lambert Orkis mit Beethoven-Sonaten oder auch der Pianist Pierre-Laurent Aimard.

Das "Beethoven-Experiment"

Ein Höhepunkt ist die ARD Woche der Musik mit dem "Beethoven-Experiment". Vom 20. bis 26. Januar können bundesweit Kinder und Erwachsene ihren ganz eigenen Zugang zu Beethovens Musik finden.

Friedrich Hölderlin gehört zu den wichtigsten deutschen Lyrikern. An seinen 250. Geburtstag erinnert unter anderem der Schriftsteller Karl-Heinz Ott. Er hat Hölderlin sein neues Buch "Hölderlins Geister" gewidmet. "Ich will keine neue Hölderlin-Deutung geben, sondern zeigen, was aus Hölderlin im 20. Jahrhundert alles gemacht worden ist", sagt Ott. Im März ist er bei Lesungen unter anderem in Hamburg und Hannover zu erleben.

Ausstellung zum 500. Todestag Raffaels

In diesem Jahr jährt sich außerdem der Todestag von Raffael zum 500. Mal. Der italienische Maler und Architekt gilt als einer der bedeutendsten Meister der Renaissance-Kunst. Von Mai bis Juli sind in der Hamburger Kunsthalle Werke zu Leben und Wirkung von Raffael zu sehen.

Ganz am Anfang des Jahres steht der runde Geburtstag eines großen norddeutschen Künstlers: Vor 150 Jahren, am 2. Januar 1870, wurde Ernst Barlach geboren. Der Bildhauer und Schriftsteller wurde vor allem durch seine Holzplastiken und Bronzen bekannt. Das Ernst Barlach Haus in Hamburg widmet sich anlässlich dieses Jubiläums nicht nur seinen bildhauerischen Arbeiten, sondern auch Szenen aus seinen Dramen.

