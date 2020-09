Stand: 05.09.2020 06:00 Uhr - NDR Kultur

Kinofilme über Glauben und Sommerurlaub

In dieser Woche starten im Kino: Der oscar-nominierte polnische Hochstaplerfilm "Corpus Christi" um einen Jugend-Straftäter, der sich als Priester ausgibt, das französische Drama "Drei Tage und ein Leben" mit Sandrine Bonnaire und der bezaubernde niederländisch-deutsche Familienfilm "Meine wunderbare seltsame Woche mit Tess".

"Mulan" startet nicht mehr im Kino - sondern auf Disney+

Außerdem: Leider nicht mehr im Kino, sondern nur noch im Internet erscheint am Freitag, 4. September, der Blockbuster "Mulan". Der Konzern Disney hatte das Epos ursprünglich im März auf die große Leinwand bringen wollen und dann Pandemie-bedingt so oft den Termin verschoben, dass "Mulan" nun im hauseigenen Streamingdienst Disney+ gezeigt wird. Alleine für die prächtigen Schwert- und Kampfszenen mit der vielseitigen Hauptdarstellerin Yifei Liu in den traumhaft schönen Landschaften Chinas hätte es eine große Leinwand gebraucht.

